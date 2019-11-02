Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы
- РИА Новости
«На 13:00 мск 2 ноября трое госпитализированных детей были выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — приводит сообщение Интерфакс.
Уточняется, что пострадавшие дети приехали в Казань из различных регионов России для участия в футбольном турнире.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту отравления 31 ребёнка в ресторане отеля Казани.
NewsNN также сообщало о начале проверки в Нижегородской области по факту массового отравления учеников одной из школ.