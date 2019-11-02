Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы

В Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

«На 13:00 мск 2 ноября трое госпитализированных детей были выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — приводит сообщение Интерфакс.

Уточняется, что пострадавшие дети приехали в Казань из различных регионов России для участия в футбольном турнире.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту отравления 31 ребёнка в ресторане отеля Казани.

NewsNN также сообщало о начале проверки в Нижегородской области по факту массового отравления учеников одной из школ.