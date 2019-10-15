В Нижегородской области проводят проверку по факту массового отравления школьников

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Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту массового отравления школьников, сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Нижегородской области проводят проверку по факту массового отравления школьников
  • РИА Новости

В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

В конце прошлой недели с жалобами на здоровье в больницы обратились 26 учеников школы №47 областного центра. Четверо из них были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Ещё одну проверку проводят следователи.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пищеблоке нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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