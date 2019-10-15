В Нижегородской области проводят проверку по факту массового отравления школьников
- РИА Новости
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
В конце прошлой недели с жалобами на здоровье в больницы обратились 26 учеников школы №47 областного центра. Четверо из них были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».
Ещё одну проверку проводят следователи.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пищеблоке нарушения санитарно-эпидемиологических требований.