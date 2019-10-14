Роспотребнадзор расследует массовое отравление в школе Нижнего Новгорода
- РИА Новости
Об инциденте стало известно 11—12 октября. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пищеблоке нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В частности, в школе не проводили контроль за условиями хранения продуктов, на оборудовании не было маркировки, в производственных цехах отмечалось скопление мух.
Лабораторное обследование материалов от заболевших показало наличие ДНК шигеллы. Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование детей и сотрудников пищеблока.
В школе приостановлен учебный процесс.
Ранее телеканал «360» сообщал о массовом отравлении шаурмой в Уфе.