Роспотребнадзор расследует массовое отравление в школе Нижнего Новгорода

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Роспотребнадзор расследует массовое отравление в школе №47 Советского района Нижнего Новгорода, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор расследует массовое отравление в школе Нижнего Новгорода
  • РИА Новости

Об инциденте стало известно 11—12 октября. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пищеблоке нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, в школе не проводили контроль за условиями хранения продуктов, на оборудовании не было маркировки, в производственных цехах отмечалось скопление мух.

Лабораторное обследование материалов от заболевших показало наличие ДНК шигеллы. Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование детей и сотрудников пищеблока.

В школе приостановлен учебный процесс.

Ранее телеканал «360» сообщал о массовом отравлении шаурмой в Уфе.

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