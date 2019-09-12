Врач рассказала о состоянии отравившихся шаурмой в Уфе

Врач-инфекционист ИКБ №4 Агуль Галиева рассказала о состоянии отравившихся шаурмой в Уфе, сообщает телеканал «360».

По её словам, за прошедшие сутки с признаками острой кишечной инфекции поступили 15 человек.

«На 12 сентября находятся 14 пациентов. Из них у четверых состояние стабильно тяжёлое, в том числе у троих детей. Динамика положительная», — заявила она.

Врач добавила, что при появлении симптомов острой кишечной инфекции нужно немедленно обратиться к врачам для уточнения диагноза и оказания помощи.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту отравления 15 человек шаурмой в Уфе.

В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.