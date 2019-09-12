В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой

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Следователи завели уголовное дело по факту отравления 15 человек шаурмой в Уфе.
В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — указывается в заявлении.

Уточняется, что среди пострадавших с признаками пищевого отравления пятеро детей в возрасте от пяти до девяти лет.

Согласно данным следствия, оказавшиеся в больнице люди 11 сентября 2019 года приобрели шаурму в киоске остановочного павильона в микрорайоне Сипайлово.

Ранее в Якутске 36 человек отравились едой из ресторанов.

В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.

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