В Якутске 36 человек отравились едой из ресторанов

В Якутске у 36 человек зафиксировали случаи острой кишечной инфекции после употребления еды в двух местных ресторанах, 23 человека доставлены в больницы.

Об этом говорится в сообщении на сайте местного управления Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 36 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах «София» и «Белые ночи» в Якутске», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 23 человека госпитализированы в инфекционные отделения больниц.

В связи с произошедшим Роспотребнадзор временно запретил работу компании «Сеул», владеющей указанными ресторанами.

Проводится проверка образцов продуктов и сырья.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали более десяти случаев отравления подсолнечным маслом.

URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.