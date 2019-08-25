В Якутске 36 человек отравились едой из ресторанов
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте местного управления Роспотребнадзора.
«Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 36 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах «София» и «Белые ночи» в Якутске», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что 23 человека госпитализированы в инфекционные отделения больниц.
В связи с произошедшим Роспотребнадзор временно запретил работу компании «Сеул», владеющей указанными ресторанами.
Проводится проверка образцов продуктов и сырья.
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