В Ульяновской области ещё пять человек отравились маслом

Ещё пять человек в Ульяновской области отравились подсолнечным маслом, они госпитализированы. Теперь под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщили в региональном Минздраве.

«В воскресенье были госпитализированы ещё трое взрослых и двое детей. У двоих взрослых кровотечение, их состояние — средней степени тяжести. У детей кровотечения нет», — сказала представитель ведомства РИА Новости.

Там отметили, что дети употребляли масло после его термической обработки, видимых признаков отравления у них нет, однако их всё равно поместили в больницу под наблюдение.

Ранее в Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту отравления семерых жителей региона, двое из которых впоследствии скончались.

Управление Роспотребнадзора и прокуратура региона начали проверку по факту инцидента.

Также портал «Юга.ру» сообщал, что в Туапсинском районе приостановили работу лагеря «Страна детей».