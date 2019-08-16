СК возбудил дело по факту отравления жителей Ульяновской области

Короткая ссылка
В Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту отравления семерых жителей региона, двое из которых впоследствии скончались. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
СК возбудил дело по факту отравления жителей Ульяновской области
  • © sledcom.ru

«Возбуждено уголовное дело в связи с доставлением в последние дни в лечебные учреждения города Ульяновска семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались», — утверждается в заявлении пресс-службы ведомства.

Дело возбуждено по признакам «производства либо сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В частности, следователи проверяют информацию о возможном отравлении потерпевших растительным маслом кустарного производства.

Ранее в Ульяновской области были госпитализировали семь человек, включая двоих детей, после отравления, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Управление Роспотребнадзора и прокуратура региона начали проверку по факту инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить