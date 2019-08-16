СК возбудил дело по факту отравления жителей Ульяновской области

В Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту отравления семерых жителей региона, двое из которых впоследствии скончались. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело в связи с доставлением в последние дни в лечебные учреждения города Ульяновска семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались», — утверждается в заявлении пресс-службы ведомства.

Дело возбуждено по признакам «производства либо сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц».

В частности, следователи проверяют информацию о возможном отравлении потерпевших растительным маслом кустарного производства.

Ранее в Ульяновской области были госпитализировали семь человек, включая двоих детей, после отравления, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Управление Роспотребнадзора и прокуратура региона начали проверку по факту инцидента.