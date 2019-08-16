В Ульяновской области семь человек отравились подсолнечным маслом

Семь жителей Ульяновской области, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления, по предварительным данным, подсолнечным маслом домашнего производства. Один из пострадавших скончался.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона, пострадавшие были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом.

Уточняется, что все они были связаны родственными или служебными отношениями.

«Один из взрослых скончался, остальные находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, состояние шести отравившихся оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

В апреле в Якутии было возбуждено уголовное дело после отравления в школьной столовой 11 учащихся Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района.