В Ульяновской области семь человек отравились подсолнечным маслом
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона, пострадавшие были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом.
Уточняется, что все они были связаны родственными или служебными отношениями.
«Один из взрослых скончался, остальные находятся в больнице», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.
Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, состояние шести отравившихся оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.
В апреле в Якутии было возбуждено уголовное дело после отравления в школьной столовой 11 учащихся Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района.