В Ульяновской области семь человек отравились подсолнечным маслом

Короткая ссылка
Семь жителей Ульяновской области, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления, по предварительным данным, подсолнечным маслом домашнего производства. Один из пострадавших скончался.
В Ульяновской области семь человек отравились подсолнечным маслом
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона, пострадавшие были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом.

Уточняется, что все они были связаны родственными или служебными отношениями.

«Один из взрослых скончался, остальные находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, состояние шести отравившихся оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

В апреле в Якутии было возбуждено уголовное дело после отравления в школьной столовой 11 учащихся Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить