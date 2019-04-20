В Якутии возбудили дело после отравления 11 детей в школьной столовой

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В Якутии следователи возбудили уголовное дело после отравления в школьной столовой 11 учащихся Мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
В Якутии возбудили дело после отравления 11 детей в школьной столовой
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело... по факту резкого недомогания учащихся Мюрюнской юношеской гимназии им. В.В. Алексеева», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления.

Уточняется, что дело расследуется по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, 18 и 19 апреля 11 учеников гимназии обратились в больницу с одинаковыми симптомами — головная боль, рвота и диарея.

По результатам обследования им был поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция неясной этиологии».

Следователи провели проверку школьной столовой, в которой дети обедали 17 апреля, изъяли журналы дневного рациона, а также образцы пищи для дальнейшего анализа.

Отмечается, что восемь пострадавших пришлось госпитализировать, их состояние оценивается врачами как стабильное.

Ранее в Дагестане более 70 детей были госпитализированы с признаками отравления.

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