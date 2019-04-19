Более 70 детей отравились в Дагестане
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу госпитализировано 22 ребёнка с признаками острой кишечной инфекции. На сегодняшний день в больнице остаются 15 детей. Состояние пациентов преимущественно лёгкой степени тяжести. Ещё 50 детей после осмотра врачами отправлены на амбулаторное лечение», — сказала она.
По словам Муртазалиевой, причины отравления выясняются.
Она также уточнила, что 35 детей являются воспитанниками дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба.
12 апреля «Крыминформ» сообщало, что СУ СК по Севастополю организовал процессуальную проверку информации СМИ об отравлении детей, которые выпили растворитель в детском саду.