Более 70 детей отравились в Дагестане

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Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева заявила, что более 70 детей поступили в региональную больницу с признаками отравления.
Более 70 детей отравились в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«С 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу госпитализировано 22 ребёнка с признаками острой кишечной инфекции. На сегодняшний день в больнице остаются 15 детей. Состояние пациентов преимущественно лёгкой степени тяжести. Ещё 50 детей после осмотра врачами отправлены на амбулаторное лечение», — сказала она.

По словам Муртазалиевой, причины отравления выясняются.

Она также уточнила, что 35 детей являются воспитанниками дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба.

12 апреля «Крыминформ» сообщало, что СУ СК по Севастополю организовал процессуальную проверку информации СМИ об отравлении детей, которые выпили растворитель в детском саду.

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