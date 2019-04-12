В Севастополе проверяют сообщения об отравлении воспитанников детсада химвеществом

В Севастополе проверяют сообщения СМИ об отравлении воспитанников детского сада химическим веществом, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по городу.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 11 апреля в центре им. Ревякина в Нахимовском районе. Трое детей выпили техническую жидкость. Они госпитализированы. Угрозы жизни нет.

«В ходе проверки будут тщательным образом изучены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности малолетних и организацию воспитательного процесса», — заявила старший помощник руководителя ведомства Ольга Постнова.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт «Крыминформ».

Ранее стала известна причина массового отравления в пермской школе.