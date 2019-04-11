Стала известна причина массового отравления в пермской школе

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Стала известна причина массового отравления в школе №107 в Перми, сообщает URA.RU. У детей обнаружена острая кишечная инфекция.
Стала известна причина массового отравления в пермской школе
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  • РИА Новости

В настоящее время в инфекционной больнице находятся четыре ребёнка.

«Образовательный процесс в учебном заведении приостановлен», — заявили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Результаты исследования проб внешней среды пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что 10 апреля в школе №107 отравились 137 из 606 учеников. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю расторгнуть договор с ИП, занимающимся организацией питания в данном образовательном учреждении.

6 марта портал «Юга.ру» сообщал об отравлении воспитанников детсада в Дагестане.

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