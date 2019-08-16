СК начал проверку после отравления жителей Ульяновской области
- © sledcom.ru
«Проводится процессуальная проверка по фактам доставления в последние дни в лечебные учреждения города семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что следователи в том числе проверяют версию «об отравлении доставленных при употреблении растительного масла кустарного изготовления».
Ранее сообщалось, что семь жителей Ульяновской области, в том числе двое детей, были госпитализированы после отравления, по предварительным данным, подсолнечным маслом домашнего производства.