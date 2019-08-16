СК начал проверку после отравления жителей Ульяновской области

Короткая ссылка
СУ СК России по Ульяновской области организовало процессуальную проверку по фактам госпитализации семерых жителей областного центра с подозрением на отравление.
СК начал проверку после отравления жителей Ульяновской области
  • © sledcom.ru

«Проводится процессуальная проверка по фактам доставления в последние дни в лечебные учреждения города семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи в том числе проверяют версию «об отравлении доставленных при употреблении растительного масла кустарного изготовления».

Ранее сообщалось, что семь жителей Ульяновской области, в том числе двое детей, были госпитализированы после отравления, по предварительным данным, подсолнечным маслом домашнего производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить