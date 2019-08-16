В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
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«Управление Роспотребнадзора с момента поступления информации подключилось, ведёт расследование», — цитирует представителя пресс-службы ведомства РИА Новости.
По данным агентства, областная прокуратура также начала проверку по факту инцидента.
Ранее в Минздраве Ульяновской области сообщили, что семь жителей региона были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом.
Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.
По предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло, приобретённое у одного производителя.