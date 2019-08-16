В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом

Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

«Управление Роспотребнадзора с момента поступления информации подключилось, ведёт расследование», — цитирует представителя пресс-службы ведомства РИА Новости.

По данным агентства, областная прокуратура также начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Минздраве Ульяновской области сообщили, что семь жителей региона были госпитализированы с подозрением на отравление неустановленным веществом.

Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.

По предварительной информации, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло, приобретённое у одного производителя.