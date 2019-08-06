В Краснодарском крае приостановили работу детского лагеря из-за нарушений

В Туапсинском районе приостановили работу лагеря «Страна детей», сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу управления ФССП по Краснодарскому краю.

Администрация детского учреждения допустила нарушения, которые выявил Роспотребнадзор во время проверки. На основании решения районного суда приставы заявили об административном приостановлении деятельности лагеря на 90 суток.

Администрация «Страны детей», со своей стороны, попыталась сменить статус на базу отдыха, но приставы опечатали все здания и контролируют их, чтобы владельцы не работали под другим названием до устранения нарушений, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор постановил временно закрыть лагерь в Алуште из-за отравления детей.