Роспотребнадзор постановил временно закрыть лагерь в Алуште из-за отравления детей

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Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю вынесло протоколы о временном запрете деятельности лагеря «Берег» в Алуште из-за отравления детей, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор постановил временно закрыть лагерь в Алуште из-за отравления детей
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«В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства... вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО «ДОЛ Берег», а также протокол о временном запрете деятельности в отношении пищеблока», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией в лагере поступила 20 июля. Сотрудники управления совместно с медиками провели осмотр детей.

Диагноз «острый гастроэнтерит» поставлен 16 детям, по показаниям госпитализированы десять детей, остальные шесть переданы для амбулаторного наблюдения и лечения по месту жительства.

По данным на 22 июля из стационара выписаны все дети. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Также даны рекомендации для амбулаторного наблюдения.

Кроме того, организован вывоз детей из лагеря. Устанавливается источник инфекции.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных из-за отравления в Евпатории возросло до 54.

URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.

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