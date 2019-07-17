Число госпитализированных из-за отравления в Евпатории возросло до 54

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Заместитель главы администрации Евпатории Валерий Батюк в беседе с радио «Спутник в Крыму» сообщил, что в городе с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека, в том числе 49 детей, отдыхавших в лагере «Лучистом».
Число госпитализированных из-за отравления в Евпатории возросло до 54
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«Вчера вечером, это было в 21:55, началась массовая госпитализация детей, которые отдыхают в пансионате «Лучистом»... Это группа из Казани», — цитирует его РИА Новости Крым.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам Батюка, всего в учреждении отдыхают 580 человек.

В связи с произошедшим представители Роспотребнадзора взяли на анализ питьевую воду, пробы пищи и морской воды.

По данным РИА Новости, управление СК по Республике Крым проводит проверку по факту ЧП.

«Да, проверка проводится», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 34 ребёнка из лагеря в Евпатории были госпитализированы с симптомами отравления.

URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.

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