На Урале проводят проверку по факту массового отравления школьников в поезде

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Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту массового отравления школьников в поезде Анапа — Екатеринбург, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На Урале проводят проверку по факту массового отравления школьников в поезде
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами возвращались в Сургут после сборов на Чёрном море. Дети почувствовали недомогание после ужина в вагоне-ресторане. В Челябинске и Екатеринбурге шесть школьников обратились за медпомощью с признаками пищевого отравления. Ещё один ребёнок был госпитализирован с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

Остальные спортсмены пересели на другой поезд и под присмотром медработников РЖД доехали до Сургута. После повторного осмотра ещё одного школьника отправили в больницу.

«Следственными органами проведён осмотр места происшествия, опрошен тренерский состав, сопровождавший несовершеннолетних, медицинский персонал, запрошена документация относительно поездки несовершеннолетних», — заявила старший помощник руководителя ведомства Наталья Шандурская.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о массовом отравлении воспитанников детсада в Дагестане.

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