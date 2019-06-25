На Урале проводят проверку по факту массового отравления школьников в поезде

Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту массового отравления школьников в поезде Анапа — Екатеринбург, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющимся данным, 60 воспитанников спортшколы вместе с тренерами возвращались в Сургут после сборов на Чёрном море. Дети почувствовали недомогание после ужина в вагоне-ресторане. В Челябинске и Екатеринбурге шесть школьников обратились за медпомощью с признаками пищевого отравления. Ещё один ребёнок был госпитализирован с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

Остальные спортсмены пересели на другой поезд и под присмотром медработников РЖД доехали до Сургута. После повторного осмотра ещё одного школьника отправили в больницу.

«Следственными органами проведён осмотр места происшествия, опрошен тренерский состав, сопровождавший несовершеннолетних, медицинский персонал, запрошена документация относительно поездки несовершеннолетних», — заявила старший помощник руководителя ведомства Наталья Шандурская.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал о массовом отравлении воспитанников детсада в Дагестане.