В Казани возбудили дело после отравления 31 ребёнка в ресторане отеля

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Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребёнка в ресторане казанского отеля «Кристалл», в результате которого шестеро пострадавших были госпитализированы.
В Казани возбудили дело после отравления 31 ребёнка в ресторане отеля
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«1 ноября 2019 года в городе Казани 31 ребёнок в возрасте от 6 до 10 лет из постояльцев отеля «Кристалл», обратились в медицинские учреждения с признаками отравления. Шестеро из них были госпитализированы», — говорится в сообщении пресс-службы республиканского главка Следственного комитета России.

По данным следствия, все пострадавшие воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи произвели осмотр помещения, взяли образцы продуктов питания и изъяли необходимую документацию.

В прокуратуре Татарстана также сообщили о начале проверки.

Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе госпитализировали ребёнка, отравившегося бензином.

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