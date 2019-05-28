Родительским комитетам в Татарстане предложат контролировать качество еды в школах

Короткая ссылка
К новому учебному году в Татарстане намерены разработать регламент, чтобы общественность получила возможность контролировать качество питания в школах. Об этом сообщает InKazan.ru.
Родительским комитетам в Татарстане предложат контролировать качество еды в школах
  • РИА Новости

Вопросы, связанные со столовыми образовательных учреждений, обсудили на заседании комитета по социальной политике республиканского Госсовета.

«К следующему учебному году мы готовим единый регламент по контролю общественностью, в том числе родительскими комитетами, качества продукции, поставляемой в школы, и самой системы организации питания», — заявила замминистра образования и науки региона Алсу Асадуллина.

В настоящее время организация школьного питания находится на контроле республиканского управления Роспотребнадзора. В 2018 году оно проверило 570 учреждений и составило 587 административных протоколов.

Ранее URA.RU назвало причину массового отравления в пермской школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить