Родительским комитетам в Татарстане предложат контролировать качество еды в школах

К новому учебному году в Татарстане намерены разработать регламент, чтобы общественность получила возможность контролировать качество питания в школах. Об этом сообщает InKazan.ru.

Вопросы, связанные со столовыми образовательных учреждений, обсудили на заседании комитета по социальной политике республиканского Госсовета.

«К следующему учебному году мы готовим единый регламент по контролю общественностью, в том числе родительскими комитетами, качества продукции, поставляемой в школы, и самой системы организации питания», — заявила замминистра образования и науки региона Алсу Асадуллина.

В настоящее время организация школьного питания находится на контроле республиканского управления Роспотребнадзора. В 2018 году оно проверило 570 учреждений и составило 587 административных протоколов.

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