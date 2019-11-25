Глава Нижегородской области поручил разобраться с отравлением в школе

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил всем ведомствам оказать помощь пострадавшим от отравления газом в школе и разобраться в произошедшем.
Глава Нижегородской области поручил разобраться с отравлением в школе
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

«Моему заместителю Андрею Харину и министру энергетики и ЖКХ Андрею Черткову — разобраться в произошедшей ситуации и оперативно доложить», — указал он.

В заявлении уточняется, что в связи с данным инцидентом 43 ребёнка и один взрослый были госпитализированы, однако 23 школьника после обследования и оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Ранее сообщалось, что в нижегородской школе газом отравились десятки людей. Позднее врачи уточнили, что в больницу были доставлены 43 ребёнка и один взрослый.

Как пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на источник, причиной утечки могло стать нарушение правил во время очистки фильтра ГРС, которая находится на краю райцентра.

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