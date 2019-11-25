Все отравившиеся газом в школе в Нижегородской области отпущены домой
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- РИА Новости
«Все пострадавшие от отравления в вадской школе отпущены домой. Угрозы жизни и здоровью нет», — заявили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в школе в Нижегородской области газом отравились десятки человек. Позднее врачи уточнили, что в больницу были доставлены 43 ребёнка и один взрослый.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным ведомствам разобраться в произошедшем.
Как пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на источник, причиной утечки могло стать нарушение правил во время очистки фильтра ГРС, которая находится на окраине райцентра.