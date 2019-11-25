СК Нижегородской области начал проверку после отравления детей газом

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Следственный комитет начал проверку после того, как в селе Вад в Нижегородской области школьники отравились газом.
СК Нижегородской области начал проверку после отравления детей газом
  • © Следственный комитет Российской Федерации

На место происшествия выехали следователи, им предстоит выяснить причину отравления школьников.

По предварительным данным, на газораспределительной станции в Ваде произошёл выброс примеси для определения запаха газа, отметили в ведомстве.

Ранее в Вадскую ЦРБ были доставлены 43 ребёнка и один взрослый из-за отравления газом.

Как рассказали в региональном Минздраве, тяжёлых отравлений нет, а 23 ребёнка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой. Остальные обследуются.

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