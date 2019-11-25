В Нижегородской области рассказали о состоянии отравившихся школьников

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области рассказали о состоянии школьников, отравившихся газом в средней школе Вадского района.

«По данным медицины катастроф, на 13:00 тяжёлых отравлений нет, 23 ребёнка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются», — цитирует РИА Новости ведомство.

Как отмечалось ранее, в Вадскую ЦРБ были доставлены 43 ребёнка и один взрослый.

Представители школьной администрации сообщали, что причиной отравления мог стать выброс вещества с газораспределительной станции, которая находится на расстоянии около 1,5 км от школы.