«Отработать как положено»: Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводков

Владимир Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводков, от которых пострадали Иркутская область и ряд регионов Дальнего Востока. Он выслушал доклады о выполнении восстановительных работ и призвал чиновников не допускать ситуаций, когда выделенные государством деньги не доходят до пострадавших от стихии. После окончания работ глава государства намерен проверить результат их выполнения.

Владимир Путин призвал участников совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке относиться к выполняемой восстановительной работе с «душой и сердцем».

«Если мы не будем работать с душой и сердцем, окончательного положительного результата не будет», — сказал президент, открывая совещание. Он отметил, что речь идёт о людях, которые попали в беду.

«И нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, всё, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь. И ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь», — сказал глава российского государства.

В ходе совещания рассматривались вопросы выплат пострадавшим, строительство и капремонт жилья, состояние социальных объектов, транспортная инфраструктура и подготовка к зиме. С докладами выступили, в частности, вице-премьер Виталий Мутко и глава Минстроя Владимир Якушев. В режиме видеоконференции выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, паводок в Иркутской области и на Дальнем Востоке начался из-за сильных ливней в июне 2019 года. По данным за сентябрь, подтопленными оставались 137 населённых пунктов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В списке пострадавших оказались более 45 тыс. человек. 25 человек погибли, шесть пропали без вести.

В начале октября Путин поручил разработать меры по привлечению к ответственности чиновников, которые несвоевременно предупреждают население о чрезвычайной ситуации или возможности её возникновения. Согласно распоряжению главы государства, документ должен быть готов к 1 марта 2020 года.

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В ходе совещания президент выразил надежду, что все направленные государством средства на ликвидацию последствий стихии дойдут до адресатов.

«Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», — сказал Путин, отметив что государством выделены значительные средства.

Вместе с тем президент раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт жилья. Он обратил внимание на то обстоятельство, что выдано лишь 50% свидетельств на проведение капремонта. Также он указал, что есть замечания к качеству восстановления образовательных учреждений и некоторых других построек.

«Выдано 1362 свидетельства на проведение капремонта, а это всего 50% от общего количества», — уточнил глава государства.

«Сергей Георгиевич, почему так мало?» — спросил президент у губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Он призвал чиновников подойти к вопросу решения проблем пострадавших от паводка жителей «за рамками принятых решений».

«Конечно, возможны обращения от людей, которые, может быть, в рамках принятых решений и действующего закона не имеют права на поддержку и помощь в связи с подтоплением, но они бы не обращались к нам, если бы у них было все, как в народе говорят, «в шоколаде». Это значит, что у людей есть проблемы», — уточнил президент.

Путин призвал чиновников смотреть на ситуацию шире и «посмотреть, что можно сделать».

«Я вас прошу подойти к этому не формально, а отработать это так, как это положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям; не в рамках принятых решений по этому стихийному бедствию, а за этими рамками. Просто посмотреть, что можно сделать, и сделать это», — подчеркнул президент.

Выплаты и жильё

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко, выступая с докладом о процессе восстановительных работ, заявил, что пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили 2,5 млрд рублей.

«Всего выплачено 2,58 млрд рублей. Это практически все ресурсы, которые мы направили, они доведены до граждан», — приводит его слова РИА Новости. Мутко уточнил, что 8138 заявлений граждан по восстановлению их прав рассмотрели в ускоренном порядке. В судах остаются ещё 218 заявлений, которые ждут решения, добавил вице-премьер.

По словам Мутко, правительство выделит дополнительные средства на восстановление жилья в области.

«Правительство приняло решение из резервного фонда выделить 14,7 млрд рублей​​​... сейчас уже превышаем на 1 млрд. В ближайшее время правительство примет решение о дополнительном выделении денег для того, чтобы удовлетворить все запросы», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что во всех населённых пунктах Иркутской области восстановлена подача воды, тепла и энергии.

«Практически всё подключено по постоянной схеме», — сказал Мутко. Он также сказал, что работает городской транспорт и закуплены новые автобусы.

В свою очередь, иркутский губернатор Сергей Левченко заявил, что новое жилье получат все, кто лишился его в результате паводка. При этом не будет учитываться, если ли у семьи другое жильё.

«Было принято решение, скажем так, не обращать внимание на второе жилье. Поэтому мы сейчас каждой семье, которая лишилась жилья из-за наводнения, независимо от того второе, третье, большее жилье — они получат, абсолютно каждый получит… квартиры», — сказал Левченко.

В завершение совещания Путин призвал вести работы по ликвидации последствий паводка активно вне зависимости от предстоящих праздников.

«Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся там различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях», — сказал президент.

По итогам проведённых работ глава государства намерен проверить качество их выполнения.