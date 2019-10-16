«Отработать как положено»: Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводков
- 16 октября 2019. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
- © Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин призвал участников совещания по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке относиться к выполняемой восстановительной работе с «душой и сердцем».
«Если мы не будем работать с душой и сердцем, окончательного положительного результата не будет», — сказал президент, открывая совещание. Он отметил, что речь идёт о людях, которые попали в беду.
«И нужно исходить из этого, нужно иметь в виду, что люди утратили, может быть, всё, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь. И ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь», — сказал глава российского государства.
В ходе совещания рассматривались вопросы выплат пострадавшим, строительство и капремонт жилья, состояние социальных объектов, транспортная инфраструктура и подготовка к зиме. С докладами выступили, в частности, вице-премьер Виталий Мутко и глава Минстроя Владимир Якушев. В режиме видеоконференции выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Напомним, паводок в Иркутской области и на Дальнем Востоке начался из-за сильных ливней в июне 2019 года. По данным за сентябрь, подтопленными оставались 137 населённых пунктов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В списке пострадавших оказались более 45 тыс. человек. 25 человек погибли, шесть пропали без вести.
В начале октября Путин поручил разработать меры по привлечению к ответственности чиновников, которые несвоевременно предупреждают население о чрезвычайной ситуации или возможности её возникновения. Согласно распоряжению главы государства, документ должен быть готов к 1 марта 2020 года.
В ходе совещания президент выразил надежду, что все направленные государством средства на ликвидацию последствий стихии дойдут до адресатов.
«Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», — сказал Путин, отметив что государством выделены значительные средства.
Вместе с тем президент раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт жилья. Он обратил внимание на то обстоятельство, что выдано лишь 50% свидетельств на проведение капремонта. Также он указал, что есть замечания к качеству восстановления образовательных учреждений и некоторых других построек.
«Выдано 1362 свидетельства на проведение капремонта, а это всего 50% от общего количества», — уточнил глава государства.
«Сергей Георгиевич, почему так мало?» — спросил президент у губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Он призвал чиновников подойти к вопросу решения проблем пострадавших от паводка жителей «за рамками принятых решений».
«Конечно, возможны обращения от людей, которые, может быть, в рамках принятых решений и действующего закона не имеют права на поддержку и помощь в связи с подтоплением, но они бы не обращались к нам, если бы у них было все, как в народе говорят, «в шоколаде». Это значит, что у людей есть проблемы», — уточнил президент.
Путин призвал чиновников смотреть на ситуацию шире и «посмотреть, что можно сделать».
«Я вас прошу подойти к этому не формально, а отработать это так, как это положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям; не в рамках принятых решений по этому стихийному бедствию, а за этими рамками. Просто посмотреть, что можно сделать, и сделать это», — подчеркнул президент.
Выплаты и жильё
В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко, выступая с докладом о процессе восстановительных работ, заявил, что пострадавшим от паводка в Иркутской области выплатили 2,5 млрд рублей.
«Всего выплачено 2,58 млрд рублей. Это практически все ресурсы, которые мы направили, они доведены до граждан», — приводит его слова РИА Новости. Мутко уточнил, что 8138 заявлений граждан по восстановлению их прав рассмотрели в ускоренном порядке. В судах остаются ещё 218 заявлений, которые ждут решения, добавил вице-премьер.
По словам Мутко, правительство выделит дополнительные средства на восстановление жилья в области.
«Правительство приняло решение из резервного фонда выделить 14,7 млрд рублей... сейчас уже превышаем на 1 млрд. В ближайшее время правительство примет решение о дополнительном выделении денег для того, чтобы удовлетворить все запросы», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что во всех населённых пунктах Иркутской области восстановлена подача воды, тепла и энергии.
«Практически всё подключено по постоянной схеме», — сказал Мутко. Он также сказал, что работает городской транспорт и закуплены новые автобусы.
В свою очередь, иркутский губернатор Сергей Левченко заявил, что новое жилье получат все, кто лишился его в результате паводка. При этом не будет учитываться, если ли у семьи другое жильё.
«Было принято решение, скажем так, не обращать внимание на второе жилье. Поэтому мы сейчас каждой семье, которая лишилась жилья из-за наводнения, независимо от того второе, третье, большее жилье — они получат, абсолютно каждый получит… квартиры», — сказал Левченко.
В завершение совещания Путин призвал вести работы по ликвидации последствий паводка активно вне зависимости от предстоящих праздников.
«Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся там различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях», — сказал президент.
По итогам проведённых работ глава государства намерен проверить качество их выполнения.
«Ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше. После окончания работ я обязательно проверю, каков результат», — подытожил Путин.
- Мутко заявил о медленном восстановлении жилья после паводка в Приангарье
- В Приморье более 8000 пострадавших от паводка получили компенсацию
- «Надеюсь, не будет больше ситуаций, что деньги не дошли»: Путин на совещании по ликвидации последствий паводков
- Путин поручил не допустить сбоев в отоплении в Приангарье и ДФО