Мутко заявил о медленном восстановлении жилья после паводка в Приангарье

Вице-премьер России Виталий Мутко раскритиковал работу властей Иркутской области по восстановлению жилья и социальных объектов после паводков, назвав её «чрезвычайно медленной».

«Считаю, что, конечно, идёт очень медленно работа по восстановлению, крайне, чрезвычайно медленно, — это просто недопустимо. И по социальным объектам, и по строительству жилья», — приводит ТАСС слова Мутко.

Он заявил, что необходимо пошагово контролировать ход работ.

Ранее стало известно, что для восстановления жилья в пострадавших при паводках районах Иркутской области потребуется 18 млрд рублей — на 4 млрд больше, чем было выделено региону российским правительством.