Мутко заявил о медленном восстановлении жилья после паводка в Приангарье
- РИА Новости
«Считаю, что, конечно, идёт очень медленно работа по восстановлению, крайне, чрезвычайно медленно, — это просто недопустимо. И по социальным объектам, и по строительству жилья», — приводит ТАСС слова Мутко.
Он заявил, что необходимо пошагово контролировать ход работ.
Ранее стало известно, что для восстановления жилья в пострадавших при паводках районах Иркутской области потребуется 18 млрд рублей — на 4 млрд больше, чем было выделено региону российским правительством.