Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»

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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
Путин призвал чиновников работать с «душой и сердцем»
  • РИА Новости

«Конечно, в работе с людьми всегда возникает много вопросов. Но если мы не будем работать с душой и сердцем, положительного результата не будет», — сказал президент.

Он отметил, что отсутствие внутреннего настроя на индивидуальную работу с людьми говорит о том, что человек не туда попал и ему «надо заняться другой работой». 

Ранее Путин на совещании по ликвидации последствий паводков выразил надежду на то, что «не будет больше ситуаций, что деньги не дошли».

10 октября стало известно, что для восстановления жилья в пострадавших от паводков районах Иркутской области потребуется 18 млрд рублей.

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о чрезвычайно медленной работе по восстановлению жилья и социальных объектов после паводков.

Сообщалось, что в среду, 16 октября, президент в ходе совещания обсудит состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капитальным ремонтом жилья. 

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