Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница нашла новую работу

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, уволившаяся из регионального правительства после обвинений в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, нашла новую работу.

Как сообщает Пятый канал, Алашкевич получила должность заместителя директора по развитию иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

«Считаю её назначение на должность заместителя директора по развитию квалифицированным для выполнения своих профессиональных обязанностей», — заявил директор музея Владимир Тихонов.

В начале сентября Алашкевич была отстранена от работы. В связи с инцидентом она попросила прощения, а также заявила, что её слова были вырваны из контекста.

На распространённой в сети аудиозаписи Алашкевич оскорбительно отзывалась о жителях Тулуна. В частности, женщина называла их «бичевнёй».