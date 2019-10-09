Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница нашла новую работу

Короткая ссылка
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, уволившаяся из регионального правительства после обвинений в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, нашла новую работу.
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница нашла новую работу
  • © Официальный портал Иркутской области

Как сообщает Пятый канал, Алашкевич получила должность заместителя директора по развитию иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

«Считаю её назначение на должность заместителя директора по развитию квалифицированным для выполнения своих профессиональных обязанностей», — заявил директор музея Владимир Тихонов.

В начале сентября Алашкевич была отстранена от работы. В связи с инцидентом она попросила прощения, а также заявила, что её слова были вырваны из контекста.

На распространённой в сети аудиозаписи Алашкевич оскорбительно отзывалась о жителях Тулуна. В частности, женщина называла их «бичевнёй».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить