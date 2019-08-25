В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
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Об этом, как передаёт «Говорит Москва», заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
По его словам, таковы результаты дополнительной экспертизы, которую запросили местные власти.
Глава региона добавил, что с целью достижения объективности необходимо делать несколько экспертиз.
Ранее Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении Алашкевич после появления аудиозаписи с грубыми высказываниями о пострадавших жителях Тулуна.
По словам чиновницы, эта аудиозапись является фальсификацией.