В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа 

Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Об этом, как передаёт «Говорит Москва», заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По его словам, таковы результаты дополнительной экспертизы, которую запросили местные власти.

Глава региона добавил, что с целью достижения объективности необходимо делать несколько экспертиз.

Ранее Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении Алашкевич после появления аудиозаписи с грубыми высказываниями о пострадавших жителях Тулуна.

По словам чиновницы, эта аудиозапись является фальсификацией.