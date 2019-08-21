Иркутский губернатор призвал изучить аудиозапись о «быдле» в Тулуне

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы главы региона Ирины Алашкевич после появления аудиозаписи, на которой она якобы грубо высказывается о жителях Тулуна.
Иркутский губернатор призвал изучить аудиозапись о «быдле» в Тулуне
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Как отмечается, подлинность записи, а также возможный её монтаж проверит специализированная организация.

На время проверки Алашкевич будет находиться в отпуске, проинформировали в региональном правительстве.

Ранее в социальных сетях появилась запись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным. В частности, она называет их «быдлом».

Сама Алашкевич в беседе с РИА Новости назвала запись фальсификацией.

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