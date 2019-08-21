Иркутский губернатор призвал изучить аудиозапись о «быдле» в Тулуне
- © Irina-Alashkevich
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Как отмечается, подлинность записи, а также возможный её монтаж проверит специализированная организация.
На время проверки Алашкевич будет находиться в отпуске, проинформировали в региональном правительстве.
Ранее в социальных сетях появилась запись, на которой женщина в оскорбительной форме высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным. В частности, она называет их «быдлом».
Сама Алашкевич в беседе с РИА Новости назвала запись фальсификацией.