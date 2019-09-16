Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница попросила прощения

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Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения. Она подчеркнула, что её слова были вырваны из контекста.
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница попросила прощения
  • © Официальный портал Иркутской области

«Да, выражения были сказаны сгоряча, грубо, в сердцах, но всё это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — написала Алашкевич в Facebook.

Она также заявила, что приняла решение написать заявление об увольнении.

3 сентября стало известно, что Алашкевич отстранена от работы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это подтвердил губернатор региона Сергей Левченко.

На распространённой в сети аудиозаписи женщина оскорбительно отзывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с главой государства. В частности, она называет их «бичевнёй» и критикует их одежду. Алашкевич назвала этот материал фальсификацией.

Губернатор Иркутской области инициировал проведение служебного расследования в отношении чиновницы.

Сообщалось, что специалисты нашли признаки монтажа в опубликованной аудиозаписи.

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