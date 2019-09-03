Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жертв наводнения, отстранена от работы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это подтвердил губернатор региона.

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор», — сказал Песков РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич. По словам российского лидера, если чиновница так сказала, то она непорядочный человек.

Он выразил надежду на принятие губернатором Сергеем Левченко соответствующего решения.

На распространённой аудиозаписи женщина оскорбительно отзывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с главой государства. В частности, она называет их «бичевнёй» и критикует их одежду. Алашкевич назвала этот материал фальсификацией.