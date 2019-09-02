Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
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- РИА Новости
По словам российского лидера, он ничего не слышал об этой истории.
«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — цитирует Путина irk.ru.
Он выразил надежду на принятие губернатором Сергеем Левченко соответствующего решения.
На распространённой аудиозаписи женщина оскорбительно отзывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с главой государства. Алашкевич назвала этот материал фальсификацией. Левченко инициировал проведение служебного расследования.
Позднее сообщалось, что специалисты нашли в аудио признаки монтажа.