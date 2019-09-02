Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.

По словам российского лидера, он ничего не слышал об этой истории.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — цитирует Путина irk.ru.

Он выразил надежду на принятие губернатором Сергеем Левченко соответствующего решения.

На распространённой аудиозаписи женщина оскорбительно отзывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с главой государства. Алашкевич назвала этот материал фальсификацией. Левченко инициировал проведение служебного расследования.

Позднее сообщалось, что специалисты нашли в аудио признаки монтажа.