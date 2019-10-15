Путин 16 октября проведёт совещание на тему паводков

Российский президент Владимир Путин 16 октября проведёт совещание на тему ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдёт речь в среду в Кремле», — цитирует сообщение РИА Новости.

В ходе заседания планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капитальным ремонтом жилья.

Также будут затронуты вопросы состояния соцобъектов, транспортной инфраструктуры, подготовки к осенне-зимнему сезону и другие.

Отмечается, что глава государства держит на контроле ситуацию с восстановительными работами в пострадавших регионах.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко раскритиковал работу властей Иркутской области по восстановлению жилья и социальных объектов после паводков, назвав её «чрезвычайно медленной».