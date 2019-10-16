«Надеюсь, не будет больше ситуаций, что деньги не дошли»: Путин на совещании по ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Среди основных тем — выплата компенсаций пострадавшим, строительство и ремонт жилья, а также подготовка к начинающемуся отопительному сезону. RT вёл прямую трансляцию.