Путин поручил не допустить сбоев в отоплении в Приангарье и ДФО
- РИА Новости
По словам президента, отопительный сезон наступил практически везде.
Он отметил, что нужно, чтобы «было понятно и ясно, как пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период».
«Здесь не должно быть вообще никаких сбоев», — заявил глава государства.
Также президент заявил, что надеется, что больше не будет ситуаций, когда выделенные пострадавшим из-за паводков гражданам деньги не доходят до адресатов.
RT ведёт прямую трансляцию совещания.