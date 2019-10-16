Путин поручил не допустить сбоев в отоплении в Приангарье и ДФО

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Российский президент Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке поручил не допустить никаких сбоев в отоплении в пострадавших регионах.
Путин поручил не допустить сбоев в отоплении в Приангарье и ДФО
  • РИА Новости

По словам президента, отопительный сезон наступил практически везде.

Он отметил, что нужно, чтобы «было понятно и ясно, как пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период».

«Здесь не должно быть вообще никаких сбоев», — заявил глава государства.

Также президент заявил, что надеется, что больше не будет ситуаций, когда выделенные пострадавшим из-за паводков гражданам деньги не доходят до адресатов.

RT ведёт прямую трансляцию совещания.

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