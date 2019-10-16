Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.

«Очень бы хотел услышать от вас, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета. Они не маленькие, и их объём постоянно увеличивается», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что больше не будет ситуаций, когда выделенные пострадавшим гражданам деньги не доходят до адресатов.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт совещание на тему ликвидации последствий паводков.

RT ведёт прямую трансляцию совещания.