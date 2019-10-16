В Приморье более 8000 пострадавших от паводка получили компенсацию

Власти Приморского края сообщили, что более восьми тыс. пострадавших от паводка получили компенсацию за потерю имущества на общую сумму в 77,2 млн рублей.

«Более восьми тыс. приморцев получили компенсацию — по состоянию на 15 октября 2019 года населению выплачено 77,2 млн рублей, осталось выплатить ещё 3,8 млн рублей. Выплаты идут за потерю урожая, за пострадавшие дома частного сектора, частичную или полную утрату имущества», — приводит РИА Новости слова представителя администрации края.

Уточняется, что 11 человек получили по 100 тыс. рублей за полную потерю имущества, более 300 жителей региона получили по 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества.

В середине сентября глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что предварительный ущерб от паводков в регионе составил 1,5 млрд рублей.