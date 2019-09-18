В Приморье выплатили компенсации более 1000 пострадавшим от паводка

Власти Приморского края выплатили материальные компенсации более 1,1 тысячи жителей, пострадавших в результате паводка в августе. Об этом информирует краевая администрация.

В сообщении говорится, что после последних дождей, которые прошли 9 сентября, комиссии на местах «доустанавливают сумму ущерба».

«Продолжаются выплаты материальной помощи пострадавшему населению. На сегодняшний день из 7 743 подтвержденных заявлений произведено 1 148 выплат», — заявили в администрации.

При этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что все необходимые выплаты будут направлены пострадавшим в течение сентября.

Ранее Кожемяко заявил, что предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей.