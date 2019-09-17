Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

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Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«По предварительным расчетам, ущерб от паводков составил порядка 1,5 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, в настоящее время «за счёт средств краевого местного бюджета на аварийно-восстановительные работы и выплаты граждан направлено 502 млн рулей».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы

Как заявляли власти Амурской области, ущерб от паводка в регионе оценили более чем в 6 млрд рублей, из них 1,3 млрд выплачено гражданам в связи с потерей имущества.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отмечал, что региону требуется 250 млн рублей на ликвидацию последствий паводка, который затронул 73 населённых пункта.

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