Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей
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- РИА Новости
«По предварительным расчетам, ущерб от паводков составил порядка 1,5 млрд рублей», — сказал он.
По его словам, в настоящее время «за счёт средств краевого местного бюджета на аварийно-восстановительные работы и выплаты граждан направлено 502 млн рулей».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы.
Как заявляли власти Амурской области, ущерб от паводка в регионе оценили более чем в 6 млрд рублей, из них 1,3 млрд выплачено гражданам в связи с потерей имущества.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отмечал, что региону требуется 250 млн рублей на ликвидацию последствий паводка, который затронул 73 населённых пункта.