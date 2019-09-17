Предварительный ущерб от паводков в Приморье составил 1,5 млрд рублей

Предварительный ущерб от паводков в Приморском крае составил 1,5 млрд рублей, заявил глава региона Олег Кожемяко на совещании по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

«По предварительным расчетам, ущерб от паводков составил порядка 1,5 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, в настоящее время «за счёт средств краевого местного бюджета на аварийно-восстановительные работы и выплаты граждан направлено 502 млн рулей».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков районы.

Как заявляли власти Амурской области, ущерб от паводка в регионе оценили более чем в 6 млрд рублей, из них 1,3 млрд выплачено гражданам в связи с потерей имущества.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отмечал, что региону требуется 250 млн рублей на ликвидацию последствий паводка, который затронул 73 населённых пункта.

RT ведёт прямую трансляцию.