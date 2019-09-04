Хабаровский край просит 250 млн рублей на ликвидацию ущерба от паводка

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что региону требуется 250 млн рублей на ликвидацию последствий паводка, который начался в конце июля и затронул 73 населённых пункта.
Хабаровский край просит 250 млн рублей на ликвидацию ущерба от паводка
  • РИА Новости

«Мы обратились к федеральному центру с просьбой выделить 250 млн рублей», — сообщил он в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам Фургала, власти уже определили размер выплат жителям региона, имущество и хозяйство которых пострадало в результате паводка.

В частности, при ущербе урожаю жителям будет выплачена компенсация в размере 10 тыс. рублей, при повреждении имущества — 50 тыс. рублей, а при его потере — 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что число подтопленных домов в Хабаровском крае увеличилось до 183.

По данным МЧС России, в зоне паводка остаются 66 населённых пунктов на территории десяти муниципальных образований края.

Режим чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае действует с 30 июля.

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