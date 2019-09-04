Хабаровский край просит 250 млн рублей на ликвидацию ущерба от паводка
- РИА Новости
«Мы обратились к федеральному центру с просьбой выделить 250 млн рублей», — сообщил он в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам Фургала, власти уже определили размер выплат жителям региона, имущество и хозяйство которых пострадало в результате паводка.
В частности, при ущербе урожаю жителям будет выплачена компенсация в размере 10 тыс. рублей, при повреждении имущества — 50 тыс. рублей, а при его потере — 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что число подтопленных домов в Хабаровском крае увеличилось до 183.
По данным МЧС России, в зоне паводка остаются 66 населённых пунктов на территории десяти муниципальных образований края.
Режим чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае действует с 30 июля.