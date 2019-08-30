В Комсомольск-на-Амуре направят ещё 50 военных в связи с паводком

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В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в Комсомольск-на-Амуре планируют направить ещё 50 военных для выполнения работ по предотвращению паводка.

«Командующим войсками Восточного военного округа принято решение о наращивании сил и средств сводного отряда железнодорожных войск по предотвращению паводка в городе Комсомольск-на-Амуре на 50 человек и 5 единиц техники», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что 25 августа военные приступили к сооружению дамбы в районе посёлка имени Мендеелева, который входит в состав Комсомольска-на-Амуре. В отряде работают более 70 человек, задействовано 17 единиц техники.

Согласно данным Управления ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре на утро 30 августа, уровень воды в реке Амур составляет 708 см.

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