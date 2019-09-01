В МЧС рассказали о сложной паводковой ситуации в Хабаровском крае

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В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщили об увеличении количества подтопленных жилых домов в регионе из-за паводка.

Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

За прошедшие сутки количество подтопленных домов увеличилось с 138 до 166 жилых домов. Кроме того, из-за непогоды подтопило около 70 приусадебных участков.

«По состоянию на утро 1 сентября в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 10 муниципальных образованиях находятся 66 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего же в зоне подтопления находятся около 1 тыс. 800
дачных участков.

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