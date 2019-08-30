В Еврейской автономной области подтоплено 174 жилых дома

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ГУ МЧС по Еврейской автономной области сообщило, что в регионе подтоплено 174 жилых дома. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«На территории шести муниципальных образований произошло подтопление в 42 населённых пунктах 174 жилых домов и 3237 приусадебных участков. В них проживают 343 человека, в том числе 114 детей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подтоплены 43 283 га сельскохозяйственных земель, 32 участка автомобильных дорог протяжённостью 15,6 км. 

В начале августа власти ЕАО ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.

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