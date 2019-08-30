В Еврейской автономной области подтоплено 174 жилых дома
«На территории шести муниципальных образований произошло подтопление в 42 населённых пунктах 174 жилых домов и 3237 приусадебных участков. В них проживают 343 человека, в том числе 114 детей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что подтоплены 43 283 га сельскохозяйственных земель, 32 участка автомобильных дорог протяжённостью 15,6 км.
В начале августа власти ЕАО ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.