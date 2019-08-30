В Хабаровском крае подтоплено 99 частных жилых домов

МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что, по состоянию на утро 30 августа, в зоне паводка находятся 99 частных жилых домов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«По состоянию на утро 30 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 9 муниципальных образованиях находится 61 населённый пункт. Из них в 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, вода сохраняется на 71 участке межпоселковых дорог и внутри населённых пунктов.

Отмечается, что в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.

Ранее сообщалось, что центральную часть набережной имени Г.И. Невельского в Хабаровске закрыли для прогулок из-за повышения уровня воды в Амуре.