В Хабаровском крае подтоплено 99 частных жилых домов

Короткая ссылка
МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что, по состоянию на утро 30 августа, в зоне паводка находятся 99 частных жилых домов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«По состоянию на утро 30 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 9 муниципальных образованиях находится 61 населённый пункт. Из них в 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, вода сохраняется на 71 участке межпоселковых дорог и внутри населённых пунктов.

Отмечается, что в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.

Ранее сообщалось, что центральную часть набережной имени Г.И. Невельского в Хабаровске закрыли для прогулок из-за повышения уровня воды в Амуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить