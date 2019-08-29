В Хабаровске из-за подъёма уровня воды в Амуре закрыли набережную

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Центральную часть набережной имени Г.И. Невельского в Хабаровске закрыли для прогулок из-за повышения уровня воды в Амуре.
В Хабаровске из-за подъёма уровня воды в Амуре закрыли набережную
  • © Александр Янышев
  • РИА Новости

«Запрет на прогулки действует на участке от речного вокзала до лестницы, расположенной за утёсом», — говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края. 

Отмечается, что работы по защите сооружения от подтопления начнутся завтра, 30 августа.

На данный момент уровень воды — 644 см, в то время как опасным для города считается уровень в 600 см. 

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ожидаются ливни 28 и 29 августа.

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