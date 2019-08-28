МЧС сообщило о подтоплении 61 дома в Хабаровском крае

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На территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 53 населённых пункта, при этом отмечается подтопление 61 жилого дома, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«На утро 28 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в восьми муниципальных образованиях находятся 53 населённых пункта... отмечается подтопление 61 частного жилого дома с населением 161 человек и 447 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

При этом в Комсомольске-на-Амуре в результате повышения уровня воды в реке Амур оказались подтоплены 19 жилых домов и 33 приусадебных участка в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский.

Из зоны подтопления в пункт временного размещения переселили 23 человека, в том числе девять детей.

Ранее власти предупредили об ухудшении паводковой ситуации в Комсомольске-на-Амуре.

23 августа в город направили дополнительную группу военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России.

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