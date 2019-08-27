В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов

В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуировано восемь человек.

«13 домов и 10 дач подтоплено в микрорайоне города поселок Хорпинский и в поселке Малая Хапсоль — четыре дома и пять дач», — цитирует ТАСС сообщение городской администрации.

Отмечается, что восемь человек из посёлка Малая Хапсоль заселены в пункт временного размещения.

«На утро 27 августа уровень воды в реке Амур у города составил 673 см, увеличившись за сутки на 18 см»,— указано в тексте.

23 августа из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре направили дополнительную группу военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России в составе 30 человек и 4 единиц техники.