Ответственность чиновников, компенсации и учения: Путин отдал поручения по ликвидации последствий паводка в ДФО

Правительство до 1 марта 2020 года должно разработать меры по привлечению к ответственности чиновников за несвоевременное информирование населения о чрезвычайных ситуациях. Соответствующее поручение отдал Владимир Путин. Кроме того, власти регионов и министерства должны предпринять ряд мер по ликвидации последствий паводка в Дальневосточном федеральном округе.

Правительство России до 1 марта 2020 года должно разработать меры по привлечению к ответственности чиновников, которые несвоевременно предупреждают население о чрезвычайной ситуации или возможности её возникновения. Соответствующее поручение подписал президент Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... ответственность должностных лиц за непредоставление или несвоевременное предоставление исчерпывающей информации для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщается на сайте Кремля.

В рамках этого же поручения правительство должно обеспечить доступ МЧС к информации и ресурсам в «рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе».

Ответственными за реализацию этого поручения Путин назначил председателя правительства Дмитрия Медведева и главу МЧС Евгения Зиничева.

Это и несколько других поручений президент дал 28 сентября по итогам совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Дальневосточном федеральном округе. Оно прошло 17 сентября в кризисном центре МЧС в Москве.

Так, правительство и МЧС должны будут разработать механизм, предусматривающий обязательную передачу в муниципальную собственность тех участков, здания на которых признаны непригодными для жизни из-за паводка. При этом механизм должен быть задействован только после того, как собственники получили все предусмотренные для них выплаты на покупку или строительство нового дома или квартиры.

Кабмину и МЧС поручено также провести оценку стоимости строительства защитных сооружений и ущерба, который может быть нанесён инфраструктуре в случае их отсутствия.

Президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Никольский

Учения МЧС

Также Путин поручил провести внеплановые учения и тренировки сотрудников МЧС.

«Обеспечить проведение внеплановых учений и тренировок в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций с практической отработкой вопросов готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в тексте документа.

Доклад о проведении этих мероприятий должен представить Зиничев.

Ликвидация последствий

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации федеральное правительство совместно с Амурской областью, Приморским и Хабаровским краями, а также Еврейской автономной областью должны обеспечить граждан, утративших жильё, жилыми помещениями. Также будут составлены списки граждан, пострадавших от паводка.

Также по теме «Органы власти сами обязаны дойти до каждого»: Путин о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин посетил кризисный центр МЧС России в Москве. Глава государства провёл совещание по вопросам ликвидации...

Кроме того, Путин поручил осуществить ремонт жилья, пострадавшего от стихии, а также обеспечить детям, проживающим в районах паводка, возможность продолжать учёбу — в том числе за счёт организации подвоза от мест пребывания до образовательных учреждений и обратно, если это необходимо.

Федеральные и региональные чиновники должны будут также заняться оценкой ущерба и восстановлением пострадавших объектов инфраструктуры.

Также поручение касается выделения субсидий пострадавшим регионам, оценки ущерба личным подсобным хозяйствам граждан и сельскому хозяйству и компенсаций людям, потерявшим урожай на огородах.

С этим поручением связаны и два других. Первое — Минстрою. Ведомство должно будет помочь региональным властям реализовать вышеупомянутые меры. Второе направлено зампреду правительства и полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу —скоординировать работу Министерства строительства, других ведомств и региональных властей.

Сотрудники МЧС России

РИА Новости

© Николай Хижняк

«Лично посетить пострадавшие районы»

Главы регионов до 15 октября должны будут обеспечить информирование всех пострадавших от паводка граждан о местах, где им окажут помощь, а также о порядке получения компенсаций и восстановления утраченных документов.

В отдельный пункт выделена помощь в решении проблем пожилых, инвалидов, одиноких граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также главам регионов было рекомендовано посетить пострадавшие территории и принять там граждан.

«Прошу должным образом инструктировать подчинённых, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов — лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать», —подчёркивал Путин в ходе совещания.

Паводок на Дальнем Востоке

Напомним, паводок на Дальнем Востоке начался в июле 2019 года из-за сильных ливней. Вторая волна паводка пришлась на август. По данным МЧС, ситуация в регионе в последнее время начала стабилизироваться. Так, Зиничев сообщал, что подтопленными остаются около 137 населённых пунктов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

«В Хабаровском крае и Еврейской автономной области остаются подтопленными 137 населённых пунктов, более 800 жилых домов с населением 2200 человек, свыше 3800 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов и 149 участков автомобильных дорог», — говорил министр 17 сентября.

В список пострадавших от наводнения власти внесли почти 45 тыс. человек, а в дополнительном списке ещё 1,5 тыс. граждан. Такие цифры были представлены вице-премьером РФ Виталием Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.